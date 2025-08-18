Altın Fiyatları Yükseliş Eğiliminde

ALTIN FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya ile barış anlaşmasını görüşmek üzere yapacağı toplantıya odaklanmasıyla seansın başlarında iki haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine dokunduktan sonra ons başına 3.350 doları aşmayı başardı. Zelenski, günün ilerleyen saatlerinde Trump ile bir araya gelecek ve önemli Avrupa liderleri de bu görüşmeye katılacak. Bu durum, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen Cuma günü gerçekleşen ve ateşkes müzakereleri konusunda herhangi bir ilerleme sağlanamayan büyük zirvenin hemen ardından gelmesi dikkat çekiyor. Bu zirvede, Putin’in ABD ve Avrupa’nın savaşı sona erdirmek için nihai bir anlaşmanın parçası olarak Ukrayna’ya güçlü güvenlik garantileri sağlamayı kabul ettiği biliniyor.

PİYASA TAKİBİ

Bu arada, yatırımcılar Eylül ayında faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla birlikte, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’ndaki konuşmasını ve Fed’in son toplantısının tutanaklarını yakından izleyecek.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3.336 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3.323 dolar, en yüksek ise 3.352 dolar seviyeleri görüldü. Şu anda 3.352 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 4.378 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4.370 lira, en yüksek de 4.408 lira seviyeleri görüldü. Şu anda 4.407 liradan alıcı buluyor.