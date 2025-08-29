Altın Fiyatları Yükseliş Gösteriyor

ALTIN FİYATLARINDA YUKARI YÖNLÜ DESTEK

Son dönemlerdeki gelişmeler, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 17 Eylül’de gerçekleştireceği toplantıda faiz indirimine gidebileceği beklentisi, altın piyasasına olumlu etki yapıyor. Ayrıca, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasından çıkan paranın bir miktar altına yansıması bekleniyor. Eylül ayında gram altının 5 bin liraya ulaşması öngörülüyor.

EKONOMİST AÇIKLAMALARI

Sözcü TV’de konuk olan Ekonomist Devrim Akyıl, altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Akyıl, “Trump’ın Fed’e olan tutumu çok önemli çünkü orada müdahale ile faiz indirimlerinin gündeme gelme ihtimali var. Fed’in faiz politikasına yönelik yapacağı her indirim güvenli limana olan talebi artıracak” dedi. Ayrıca, “Güvenli limanlar içinde altın, gümüş ve platin yükselişiyle diğer yatırım araçları arasından dikkat çekenler olacak” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ LİMAN OLARAK ALTIN VE GÜMÜŞ

9 ve 10 yıllık döngülerin içindeyiz ve bu süreçte altının yükselişine devam edebileceği belirtiliyor. Akyıl, “Önümüzdeki günlerde Eylül-Kasım gibi zamanlarda Trump’ın hamleleri ve Rusya-Ukrayna savaşı altına destek verecek. Eylül ayı çok enteresan bir ay olacak, özellikle yurt dışı borsalarda anormal şişme vardı. Bu durum, borsalarda düzeltmelere yol açabilir. Bu sırada altın ve gümüş güvenli liman olarak öne çıkabilir” dedi.

PİYASALARDA OLABİLECEK DALGALANMALAR

Yeni bir zirve olabileceği ifade ediliyor, ancak piyasalarda kısa vadeli bir çöküş yaşanırsa, bu durum kısa süreli bir geri çekilmeye neden olabiliyor. Şu an için faizlerde bir yumuşama dalgası gözlemleniyor. Ek olarak, Japonya’nın faizleri yükseltme ihtimali, piyasalarda sert dalgalanmalara yol açabilir.