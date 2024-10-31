Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

ALTIN FİYATLARI DURUMU VE ETKİLERİ

Altın fiyatları, faiz indirimleri ve Orta Doğu’daki çatışma ortamı ile ABD seçimlerinin etkisiyle yönünü belirlemeye devam ediyor. Son günlerde ons altın tarihi bir rekor kırarak değer kazandı. Küresel piyasalarda altına olan yoğun talep, fiyatların artışını destekliyor.

SON DÖNEM SOMUT GELİŞMELER

ABD ekonomisindeki büyümenin yavaşlaması, merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi ve bunun süreceğine dair sinyaller vermesi, Orta Doğu’daki çatışmaların devam etmesi ve yaklaşan ABD seçimleri ile anketlerin netlik kazanması, iç piyasada döviz kurlarının dalgalı seyri altın fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunuyor.

ONS ALTIN KAYITLARI

Ons altın, güne 2787 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 2783 dolar, en yüksek ise 2790 dolar seviyesini gördü. Şu anda 2786 dolardan işlem görüyor. 2790 dolar, ons altın için tarihi bir yüksek seviyeyi temsil ediyor.

GRAM ALTIN KAYITLARI

Gram altın, güne 3067 liradan giriş yaptı. Gün içinde en düşük 3067 lira, en yüksek 3075 lira seviyesi görüldü. Şu an itibarıyla 3070 liradan alıcı buluyor. Tarihi yüksek seviyesi ise dün 3076 lirayla kayıtlara geçti.