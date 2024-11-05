Altın Fiyatlarına Dair Önemli Tahminler! Memiş’ten Tarih ve Fiyat Analizi Geldi!

ALTIN FİYATLARINDA ÖNEMLİ DÖNEM NOKTASI

İslam Memiş, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde kritik bir döneme gireceğini ifade ediyor. Dolar/TL kurunun altın fiyatlarındaki artışları tetikleyecek en büyük etken olduğunu vurgulayan Memiş, “Yükselişlere dolar/TL kuru daha dahil olmadı. Dahil olduğunu düşünürsek…” diyerek önemli bir artış potansiyeli bulunduğunu belirtiyor. Para ve Altın Piyasaları uzmanı olan Memiş, bu hafta gerçekleştirilecek olan Amerika’daki seçimler ve Fed’in faiz kararlarının, altın fiyatlarını etkileyen iki önemli gelişme olduğunu aktararak, bu durumun altın fiyatlarının seyri üzerinde ciddi bir etkide bulunabileceğini dile getiriyor.

SEÇİMLER VE PİYASA BELİRSİZLİĞİ

Memiş, Amerikan seçimlerinde herhangi bir başkan adayının kazanacağının belirsiz olduğunu, bu durumun küresel piyasalarda farklılıklara yol açacağını ifade ediyor. Trump’ın kazanması halinde kısa vadede, özellikle dolar endeksinde bir yükseliş ve altın fiyatlarında bir düşüş olabileceği görüşündedir. “Özellikle ons altın tarafında kar satışlarının gelmesi gerekiyor. Bizim beklentimiz de bu yönde” ifadesini kullanıyor. Kısa vadede 2700-2690 dolar seviyelerine kadar gerileme beklediklerini söyleyen Memiş, gram altın yatırımcılarına ons fiyatlarını takip etmelerini tavsiye ediyor.

ORTA VE UZUN VADEDE POZİTİF BEKLENTİLER

Altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Memiş, orta ve uzun vadedeki beklentilerinin olumlu yönde devam ettiğini, fakat bu haftanın kritik durumlarının küresel piyasalarda ciddi bir belirsizlik yarattığını ifade ediyor. “Amerika Merkez Bankası Fed de 25 baz puanlık bir faiz indirimine hazırlanıyor. Genel tabloya göre değerlendirdiğimizde destek seviyemiz bu hafta aşağıda 2690 dolar, yukarıda ise 2760 dolar” diyor.

KİRALIK YILSONU BEKLENTİLERİ

Memiş, altının yıl sonu fiyatlarıyla ilgili olarak, “3000-3500 lira aralığında yılı tamamlamayı bekliyoruz. Muhtemelen 3350-3380 lira seviyesinden yılı kapatabiliriz” diyerek ilerleyen dönemde altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edeceğini de belirtiyor. Mevcut ekonomik koşulları analiz ettiğinde, ons tarafındaki yükselişlerin daha hala Dolar/TL kuruna dahil edilmediğini belirten uzman isim, “Dolar/TL kurunun dahil olduğunu düşünürsek, 2025 yılına kadar 4500 TL seviyesine kadar bir beklentimiz devam ediyor. Altın alım fırsatı arayanlar, beklediğimiz düşüşleri bu bir-iki hafta içinde bir fırsat olarak değerlendirebilir” şeklinde uyarısı da bulunuyor.

Haberimizde yer alan açıklamalar, yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir ve yalnızca uzman kişinin olası tahminleridir.