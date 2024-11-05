Altın Fiyatlarında Durum Değişti mi?

Altın fiyatları ile ilgili en güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından dikkatle izleniyor. Art arda gelen rekor artışlarla yatırımcıların yüzünü güldüren altın fiyatları, ABD seçimleri öncesinde duraklama dönemine girdi. Şimdi altındaki son durumu inceleyelim. İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili en son bilgiler.

SON DURUMDAKİ DÜZENLEMELER

Altın fiyatlarında kısa süreli düzeltme hareketleri gözlemlenmeye başlandı. Önceki hafta sürekli tarihi rekorlar kıran altın fiyatları, bugün ABD seçimleri öncesinde duraklama ve yatay seyir izlemeye başladı. Orta Doğu’daki çatışma ortamı, merkez bankalarından gelen faiz indirimi beklentileri, ABD seçim sonuçları ve küresel ekonomik gelişmeler, altın yatırımcılarını ekran başında tutmaya devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın, güne 2732 dolardan giriş yaptı. Gün içinde en düşük 2724 dolar, en yüksek ise 2738 dolar seviyeleri kaydedildi. Şu anda ons altın 2734 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın, 3023 liradan güne başladı. Gün içindeki en düşük seviyesine 3009 lira, en yüksek seviyesine ise 3023 lira olarak ulaştı. Şu anda 3020 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın fiyatları, 3088 liradan alınırken, 3131 liradan satılmakta.