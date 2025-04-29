Altın Fiyatlarında Geri Çekilme Süreçte

Altın Fiyatlarındaki Dalgalanma ve Nedenleri

Ticaret savaşlarından kaynaklanan küresel belirsizlikler, altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırmasına sebep oldu. Doların düşmesi ve artan küresel enflasyon beklentileri, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebi artırdı. Bu süreçte ons altın fiyatları 3 bin 500 dolara kadar yükseldi. Ancak ons altın, bu rekor serisine ara verdi ve fiyatlar geri çekilmeye başladı. Şu an gram altın 4 bin liranın biraz üzerinde işlem görüyor.

Altına Talepleri Düşüren Faktörler

Altın ons fiyatı, Amerika Birleşik Devletleri’nin tarifelerine dair olumlu müzakere beklentileri ve Rusya-Ukrayna Savaşı’na yönelik olası barış adımlarının etkisiyle düşüş gösterdi. ABD’de otomobil tarifelerine ilişkin vergi indirim beklentileri, altına olan talebi azalttı. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3 bin 500 dolardan gerileyen ons altın, şu anda 3 bin 309 dolarda işlem görüyor. Haftalık kayıp yüzde 3 olarak kaydedildi. Ancak altın yıl başından bu yana hala yüzde 33 artıda.

Yerli Pazar Altın Fiyatları

Gram altının en yüksek seviyesi 4 bin 300 lira olurken, güncel işlem fiyatı 4 bin 104 lira. Gram altın sabah açılışında 4 bin 104 lira seviyesine ulaşarak 4 bin 086 liraya düştü. Çeyrek altın, ilk işlem gününde 6 bin 963 liradan başlayarak 6 bin 934 liraya geriledi. Cumhuriyet altını ise sabah açılış fiyatı olan 28 bin 369 liradan 28 bin 251 liraya düştü. Tam altın 27 bin 855 liradan 27 bin 740 liraya, yarım altın ise 13 bin 926 liradan 13 bin 870 liraya kadar geriledi.