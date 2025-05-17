Altın Fiyatlarında Güncel Durum

KÜRESEL PİYASALARDA FED BAŞKANININ ETKİLERİ

Geçen hafta küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarıyla birlikte daha da etkili hale geldi. Altın piyasasında, en düşük işlem seviyeleri 3 milyon 945 bin lira olarak kaydedilirken, en yüksek fiyat 4 milyon 70 bin lira seviyesine ulaştı. Ancak gün sona erdiğinde, standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,5’lik bir artışla 4 milyon 54 bin lira seviyesinden işlem gördü.

Serbest piyasada, gram altın 4.001,33 TL’den işlem görmeye devam ederken, çeyrek altın ise 6.739,00 TL seviyesindeydi. Gün boyunca altın alım satımı yapacak olan yatırımcılar, fiyatları sürekli olarak takip ediyor. 17 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları ise şu şekilde belirleniyor: Gram altın alış 3.999,77 TL, satış 4.001,33 TL; çeyrek altın alış 6.654,00 TL, satış 6.739,00 TL; yarım altın alış 13.308,00 TL, satış 13.478,00 TL; Cumhuriyet altını alış 26.535,00 TL, satış 26.832,00 TL; altın/ons fiyatı alış 3.202,00 TL, satış 3.203,06 TL.

YATIRIMCILARIN DİKKATİ

Altın fiyatlarındaki artış, yatırımcılar için bir fırsat sağlıyor. Ancak döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmelerle birlikte altın fiyatları, volatil bir seyir izlemeyi sürdürebiliyor. Yatırımcılar bu süreçte altın piyasasında dikkatli bir şekilde hareket etmeye devam ediyor.