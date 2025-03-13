Altın Fiyatlarında Rekor Beklentisi Sürüyor

KÜRESEL TİCARET SAVAŞLARI VE ALTIN FİYATLARI

ABD’nin uyguladığı ek gümrük vergileriyle başlayan küresel ticaret savaşlarının karşılıklı olarak ivme kazanma olasılığı, ABD ekonomisinin resesyona gireceğine dair tartışmaları güçlendiriyor. Diğer yandan, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları ve jeopolitik gelişmeler yanı sıra Euro’nun değer kazanmasıyla gerileyen dolar, altın fiyatlarının artış göstermesine neden oluyor.

YENİ REKORLAR YOLDA

Tarihi yüksek seviyelere yaklaşan ons ve gram altın için her an yeni rekorlar kırılması bekleniyor. Ons altın, güne 2946 dolardan başlıyor. Gün içinde en düşük 2933 dolar, en yüksek de 2947 dolar seviyeleri görülüyor. Şu anki işlem fiyatı ise 2945 dolar olarak kaydediliyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Başlangıçta gram altın 3452 liradan işlem görmekte. Gün içinde en düşük 3452 lira, en yüksek de 3467 lira seviyeleri tespit ediliyor. Şu anda gram altın 3465 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’daki gram altın fiyatları ise 3483 liradan alım, 3527 liradan satış olarak belirleniyor.