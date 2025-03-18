Altın Fiyatlarında Rekor Yükseliş Devam Ediyor

Altın fiyatları dikkatle izleniyor. Yatırımcılar, altın gibi sıkça tercih edilen bir araçta devam eden artışları takip ediyor. Güncel veriler doğrultusunda, gram altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın ve diğer altın türlerinin alış ve satış fiyatları nedir? İşte 18 Mart 2025 tarihli altın fiyatlarında son gelişmeler.

ALTIN FİYATLARI 18 MART 2025

Gram altın fiyatı alış: 3.525 TL, satış: 3.525 TL. Çeyrek altın fiyatı alış: 5.768 TL, satış: 5.813 TL. Yarım altın fiyatı alış: 11.536 TL, satış: 11.626 TL. Tam altın fiyatı alış: 23.002 TL, satış: 23.156 TL. Cumhuriyet altın fiyatı alış: 23.480 TL, satış: 23.835 TL.

FAİZ POLİTİKASI BEKLENTİLERİ

Piyasa oyuncuları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasıyla ilgili alacağı kararlar üzerinde yoğunlaşmış durumda. Faiz indirimi ihtimalleri, altın fiyatlarını yukarıya taşıyabilecek etkiler yaratıyor. Jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizliklerin gölgesinde, altının ileriki dönemlerdeki hareketleri merakla bekleniyor.