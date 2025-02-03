Altın Fiyatlarında Son Durum ve Düşüşler

ALTIN FİYATLARI YATIRIMCILARIN GÜNDEMİNDE

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Son dönemlerde Trump etkisi altındaki altın fiyatları, haftaya satıcılı bir başlangıç yaptı. ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını sabit tutmasının hemen ardından, Donald Trump yönetimi Meksika ve Kanada’ya ek gümrük vergisi getirme niyetini açıkladı. Bu gelişmelerle birlikte altın fiyatları sürekli artış göstermişti. Ancak bu hafta, kar satışları nedeniyle altın fiyatları düşüş yaşadı. İşte altın fiyatlarının güncel durumu…

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLÜYOR

Altın yatırımcıları, “altın haftayı” geride bıraktı. Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran gram altın, bu haftaya yaklaşık yüzde 1 oranında bir düşüşle başladı. ABD’nin ticaret savaşlarını yeniden başlatma kararı, altın fiyatlarını destekleyen bir faktör oldu.

TRUMP EK GÜMRÜK VERGİLERİ KONUSUNDA GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin en büyük üç ticaret ortağı olan Çin, Meksika ve Kanada’dan ithal edilen mallara uygulanacak olan geniş gümrük vergilerinin devreye girmesine bir gün kalmasına rağmen, Meksika ve Kanada liderleriyle görüşeceğini bildirdi.

ONS ALTIN FİYATLARI

ONS altın, güne 2801 dolardan başlangıç yaptı. Gün içerisinde en düşük 2772 dolar, en yüksek ise 2806 dolar seviyesine ulaştı. Şu an itibarıyla 2774 dolardan işlem görmekte.

GRAM ALTIN FİYATI GÜNCEL

Gram altın, güne 3230 liradan başladı. Gün boyunca en düşük 3199 lira, en yüksek ise 3238 lira seviyesini gördü. Şimdilik 3205 liradan alıcı bulmakta.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın, 3180 liradan işlem görürken, 3217 liradan satılmakta.