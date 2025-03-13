Altın Fiyatlarında Tarihi Zirve Görüldü

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİKLER ALTIN FİYATINI ARTIRIYOR

Altın fiyatları, ekonomik gelişmelerin ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle tarihi zirvelere ulaşıyor. Ticaret savaşlarının tırmanabileceği endişeleri ve ABD ekonomisinin resesyona girmesi yönündeki korkular, altına olan talebi artırarak fiyatları yeni rekorlara taşıyor.

ABD’nin ek gümrük vergileri uygulama kararı, ticaret savaşlarının karşılıklı olarak başlaması ihtimalini gündeme getiriyor. Bu durum yatırımcıları güvenli liman olarak kabul edilen altına yönlendiriyor. Ayrıca, euronun değer kazanmasıyla gerileyen dolar, altın fiyatlarının yükselmesine katkı sağlıyor.

ONS ALTINDA REKOR SEMALAR GÖRÜLÜYOR

Altının ons fiyatı, güne 2.946 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 2.933 dolar, en yüksek 2.960 dolar seviyeleri görüldü ve şu anda ons altın, 2.960 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN TARİHİ ZİRVEYİ GÖRÜYOR

Gram altın, piyasaya 3.452 TL seviyesinden giriş yaptı. Gün içinde en düşük 3.452 TL, en yüksek 3.485 TL seviyeleri görüldü ve şu an 3.484 TL’den alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI’DA ALIM SATIM FARKLARI BÜYÜYOR

Kapalıçarşı’da gram altın, 3.490 TL’den alınırken, 3.531 TL’den satılıyor. Altın fiyatlarının küresel ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak hareket etmeye devam etmesi bekleniyor ve yatırımcılar yeni zirveler için dikkat kesilmiş durumda.

UZMAN GÖRÜŞLERİ ALTINDAKİ YÜKSELİŞİ DEĞERLENDİRİYOR

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altının tarihi zirveye ulaşmasının nedenlerini değerlendirdi. Eryılmaz, “Altın, son 11 haftada 8 hafta art arda yükseldi, ardından ufak bir düzeltmeye gitti ve tekrar yükselmeye başladı. Altının güçlü yükselişinin en temel sebebi ABD Başkanı Trump’ın tarifeleri ve tarifeler konusundaki belirsizlik. Yatırımcılar, riskli varlıklardan çıkarak güvenli liman altına yöneldiler.” dedi.

Eryılmaz, şu ifadeleri ekledi: “Altın buradan destek aldı fakat momentum bir miktar yavaşladı. Beklentiler, ‘Yükselemeyen altın bu hafta düşer mi?’ şeklindeydi. Ancak ikinci bir destek geldi; ABD’deki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentinin altında hızlı geriledi. Bu durum, Fed’in enflasyon geriliyorsa daha hızlı faiz indireceği fiyatlamasını gündeme getirdi. Şu an itibarıyla altın tarihi rekor zirvesini bir saat içerisinde gördü.”

Eryılmaz, yarın saat 15.30’da gelecek ekonomik verilerin altının gidişatı için çok önemli olduğunu belirterek yatırımcılara bazı uyarılarda bulundu: “Enflasyon beklentisinin ve tüketici güveni verilerinin kötü gelmesi durumunda altın hızlı bir şekilde 2975 seviyesine yükselebilir. Altın, belirli seviyelerde kar satışlarına maruz kalabiliyor. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda var.”