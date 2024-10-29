“Altın Fiyatlarındaki Güncel Durum”

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Küresel piyasalarda, başta ABD’deki istihdam raporu ve büyüme olmak üzere yoğun bir makroekonomik veri takvimi takip ediliyor. Bu dönemde Orta Doğu’daki gerilim, altın fiyatlarında önemli etkiler yaratıyor. Ons altın, 2 bin 742 dolarlık seviyeden güne başlarken, şu an 2 bin 754 dolardan işlem görüyor.

Gram altın, 3 bin 23 lira ile yeni güne merhaba diyor ve 3 bin 40 lira seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırmış durumda. Şu an gram altın 3 bin 32 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altının fiyatı ise 4 bin 963 lira olarak belirlendi.