Altın Fiyatlarındaki Yükselişin Nedenleri Neler?

ALTINI ETKİLEYEN TEMEL NEDENLER

Yükselişini sürdüren altın fiyatlarının arkasında birkaç önemli etken yer alıyor. Bu etkenlerin başında ABD enflasyon verilerinin zayıf gelmesi ve Trump’ın Avrupa’ya yönelik yeni ticaret vergileri getirme kararı bulunuyor. ABD’deki toptan enflasyonun duraksadığına dair son veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha gevşek bir para politikasına yönelebileceği beklentisini artırıyor. Bu durum, tahvil getirilerinin düşmesine neden olurken, yatırımcıların altına yönelmesini sağlıyor.

TAHVİL GETİRİLERİ VE HİSSE SENETLERİ ARASINDAKİ DENGESİZLİK

ABD tahvil getirilerindeki dalgalanmalar da altın fiyatlarını önemli ölçüde etkiliyor. 10 ve 30 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri ayın en yüksek seviyelerine ulaşırken, borsa üzerinde bir satış dalgası gerçekleşti. Perşembe günü, S&P 500 endeksi son iki yıl içinde ilk kez %10’luk bir düzeltme yaşadı ve Şubat ayındaki zirveden bu yana 5 trilyon dolarlık piyasa değeri kayboldu. Küresel ekonomideki belirsizliklerin artmasıyla birlikte yatırımcıların altına ve devlet tahvillerine yönelmesi hızlandı.

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİLERİ VE PİYASALARDAKİ ETKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’ya yönelik yeni gümrük vergileri tehdidi, piyasalardaki risk algısını artırdı. Trump, Avrupa’dan ithal edilen şarap, şampanya ve diğer alkollü içeceklere %200 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bunun yanı sıra, çelik ve alüminyum vergilerinin kaldırılmayacağı ve 2 Nisan itibarıyla küresel ticaret ortaklarına yönelik ek vergilerin devreye alınacağı duyuruldu. Bu durum, küresel ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceği endişesini doğurarak yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesini hızlandırdı.

KÜRESEL YATIRIM BANKALARINDAN ALTIN TAHMİNLERİ

Küresel yatırım bankaları, altın fiyatlarının yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyor. Macquarie Group, altın fiyatlarının ikinci çeyrekte 3 bin 500 dolara çıkabileceğini tahmin ediyor. BNP Paribas ise altının ortalama fiyat tahminini 3 bin doların üzerine çıkardı. Bu tahminler, altının önümüzdeki aylarda değer kazanmaya devam edeceğini ortaya koyuyor.

GÜVENLİ LİMAN OLARAK ALTIN

Altın, Singapur saatiyle 09:45 itibarıyla 2.988,09 dolar seviyesinde işlem görüyor ve haftalık bazda yüzde 2.7’lik kazanç kaydediyor. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman tercihini yansıtmakta. Gümüş, son üç seansta %5 yükseldikten sonra hafif bir gerileme yaşarken, platin ve paladyum fiyatları ise yükselmeye devam ediyor.

ALTININ GELECEK PERFORMANSI

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası, küresel ekonomik belirsizlikler ve Trump’ın ticaret politikalarının altın fiyatını etkilemeye devam edeceği görüşünde. Küresel piyasalardaki belirsizliklerin sürmesi durumunda, altın fiyatlarının yeni rekorlara ulaşma potansiyeli bulunuyor.