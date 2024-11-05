“Altın Fiyatlarının Yıl Sonu Beklentileri”

ALTIN FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK

Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, gözler ABD seçimlerinden gelecek haberlere çevrildi. Yılın sona yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki hızlı inişler ve çıkışlar, yatırımcıları düşündürmeye başladı. Peki, yatırımcıların bu durumda ne yapması gerekiyor? Para ve altın piyasası uzmanı İslam Memiş’in yıl sonu altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çekici analizi bu konuda rehberlik edebilir.

İSLAM MEMİŞ’İN GÖRÜŞLERİ

Finans analisti İslam Memiş, ABD seçimleri öncesinde altın fiyatlarının seyrini değerlendiriyor. Şu an itibarıyla uluslararası piyasalarda ons altın 2.743 dolar, Türkiye’de ise gram altın 3.118 lira seviyesinde işlem görüyor. Memiş, bu haftanın kritik bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. ABD seçimleri ve Perşembe günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının altın fiyatları üzerinde önemli bir etki yapabileceğini ifade ediyor. İki başkan adayının politikalarında bulunan farklılıklar nedeniyle, seçim sonuçlarının altın piyasalarını da yakından etkileme potansiyeli bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINA ETKİLER

Memiş, Donald Trump’ın seçimi kazanmasının ardından dolar endeksinde bir artış ve altın fiyatlarında kısa vadeli bir düşüş olabileceğini öngörüyor. Bu hafta içerisinde ons altının 2.690-2.700 dolar seviyelerine gerileyebileceğini dile getiriyor. Gram altın yatırımcılarına ons fiyatını yakından takip etmelerini tavsiye eden Memiş, gram altının 3.100 liranın altına düşme ihtimali üzerinde duruyor. Orta ve uzun vadede fiyatların olumlu bir seyir izlemesini bekleyen Memiş, yıl sonu için gram altın fiyat tahminini 3.350-3.380 lira aralığında belirtiyor.

2025 yılı için dolar/TL kurundaki potansiyel artışların etkisiyle gram altının 4.500 liraya ulaşabileceğini öngören Memiş, altın almayı planlayan yatırımcılara bu hafta içerisindeki olası geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmelerini öneriyor. İslam Memiş, altının orta ve uzun vadede güvenli bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini ve özellikle 2025’e doğru daha yüksek seviyelere ulaşmasının beklenebileceğini dile getiriyor.