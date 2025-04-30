Altın İçin Riskli Dönem Uyarısı Geldi!

ALTIN FİYATLARINDAKİ SON GELİŞMELER

Geçtiğimiz haftada tarihi rekor seviyeleri gören altın fiyatları, sonrasında hızlı bir düşüşe geçti. Ons altın, 3 bin 500 dolar seviyesini test ederken, gram altın 4 bin 305 TL’ye ulaştı. Ancak bu zirve seviyeler oldukça kısa sürdü.

GRAFİKLER VE TEKNİK GÖSTERGELER

Gram altın, yeni haftada 4 bin 100 TL seviyesinin altına sarkarak rekor serisine ara verdi. Son bir haftada gram altın, 200 TL’yi aşan bir kayıp yaşadı. Teknik göstergeler, altındaki düşüş sonrası bir tarzda dengelenmenin olabileceğine işaret ediyor. Milliyet’e açıklama yapan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, “Ons altın yazıyı yazdığımız saatlerde 3311 dolar seviyelerinde. Orta vadeli göstergelerin aşağı trend sinyali üretmekte olduğunu gözlemliyoruz. Hatta 2 tanesi aşağı sinyalleri vermeye başladı bile. Emin olmak için işlem geçmesini beklediğimiz nokta 3265 dolar seviyesidir” dedi. Baydar, gram altının 4 bin liranın altına düşmesini de değerlendirdi. Gram altında 4136 TL seviyeleri üzerinde tutunmanın zor olduğunu ve 4046 TL seviyelerine düşmesini beklediklerini ifade etti. 3963 TL desteğinin kritik önemini koruduğunu, ancak 4000 TL seviyesinin altına düşmeme çabası olduğunu belirtti.

ENFLASYON VE PİYASA RİSKLERİ

Şimdi gündemde tarifelerin sonuçları ve ABD’nin stagflasyona girme riski bulunuyor. Stagflasyon, enflasyon altında durgun piyasayı ifade ediyor. Yüksek enflasyon ile birlikte piyasanın canlı olmaması, tasarrufların bozulma eğilimlerini artırabiliyor. Bu nedenle, ons altın-dolar grafiğinde aşağı yönlü hareketlenmeler yaşanıyor. Yüksek enflasyon, aynı zamanda faizlerin de yükselmesi anlamına geliyor. Bu durumda, yüksek faiz oranları altın için ciddi bir alternatif olabiliyor. Kaygıların artması ve tarife konusunda geri adım atılmaması, altında satışların çoğalması ihtimalini artırıyor. Baydar, gram altın konusunda oldukça iyimser olmadığını belirterek “3967 TL seviyelerine kadar gevşeme olasılığını daha yüksek görüyoruz” dedi.

ALTINDA RİSK FAKTÖRLERİ

Baydar, “Bu veriler yeni altın pozisyonu almak için sağlıklı bir yukarı trendin olmadığını gösteriyor. Birkaç ay sonra satmak durumunda olanların altın pozisyonu almaları son derece riskli olabilir. Alım için bahsettiğimiz destek seviyesinin (3967 TL) test edilmesi beklenirse, teknik analize göre daha uygun hale gelir” dedi. Kısa vadede altın bulunduranların dikkatli olması gereken bir dönemdeyiz. Stagflasyon ve resesyon gibi konular, altını olumsuz etkileyebilir. Bu verilerle bir miktar pozisyon azaltarak yeniden sağlıklı çıkış trendinin beklenmesi, riski azaltmak açısından mantıklı görünüyor.