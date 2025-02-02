Altın Kazandırdı, Bitcoin ve Borsa Düştü

ALTINDAKİ YÜKSELİŞ

Altın, haftanın en fazla kazandıran varlığı olurken, diğer yatırım araçlarında önemli değişiklikler yaşanıyor. Küresel belirsizliklerin arttığı bu ortamda, yatırımcıların güvenli liman olarak tercih ettiği altın değer kazanmaya devam ediyor. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı %1,57 artış göstererek 3.236 liraya yükseliyor. Cumhuriyet altını ise %1,55 değer kazanarak 21.931 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın, %1,56 artış ile 5.420 liraya ulaşıyor.

KRİPTO PARADA DÜŞÜŞ

Kripto para piyasası da oldukça hareketli bir hafta geçiriyor. Bu süreçte, Bitcoin haftanın en fazla düşüş yaşayan yatırım aracı haline geliyor. Bitcoin’deki değer kaybının sebepleri arasında küresel ekonomik belirsizlikler ve regülasyonlara ilişkin endişeler yer alıyor.

BORSADA VE DÖVİZ PİYASASINDA GELİŞMELER

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı %0,99 oranında düşüşle 10.004,38 seviyesinde tamamlıyor. Dolar, %0,47 artış göstererek 35,8580 liraya çıkarken, Euro %0,51 düşüşle 37,2210 liraya geriliyor. Yatırım fonları bu hafta %0,06, emeklilik fonları ise %0,48 değer kazandı. Yatırım fonları kategorisinde en çok kazandıran grup %1,07 artışla “borçlanma araçları” fonları oldu.

PİYASALARIN GELECEĞİ

Piyasaların gelecek hafta nasıl bir yön izleyeceği merakla bekleniyor. Ekonomik veriler ve küresel gelişmeler titizlikle takip ediliyor. Yatırımcıların piyasalardaki dalgalanmaları göz önünde bulundurarak dikkatli kararlar vermesi gerektiği önem taşıyor.