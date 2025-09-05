Altın Rekor Kırdı! ABD İstihdam Verisi Açıklandı!

ONS ALTIN REKOR KIRDI

Hafta başından bu yana üst üste rekorlar kıran ons altın, ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinin açıklanmasının ardından yeni bir zirveye ulaştı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında önemli dalgalanmalara yol açtı. Ekim 2024’ten beri en kötü seviyesini gören ABD Tarım Dışı İstihdam verileri beklentilerin altında kalırken, 75 bin olan tahminlerin aksine yalnızca 22 bin olarak açıklandı. Ayrıca, açıklanan işsizlik oranı yüzde 4,3 olarak belirlenerek, yüzde 4,2 olan beklentilerin üzerine çıktı. Altının ons fiyatı, 3 Eylül Çarşamba günü 3 bin 578 dolara çıkarak yeni bir rekor tazeledi. Bugün ise kritik veri açıklanmadan önce sabah seansında altının ons fiyatı 3 bin 558 dolarda hareket ediyordu.

PİYASALARDAKİ HAREKETLİLİK

Küresel piyasalarda istihdam verilerinin açıklanması ile birlikte önemli hareketlilik yaşandı. Dolar endeksi, verinin açıklanmasından önce 97,92 puan civarında aşağı yönlü bir seyir izliyordu. Ancak verinin ardından dolar endeksi 97,51 puana geriledi. Hafta başından bu yana rekorlarını devam ettiren ons altın, kritik veriler öncesinde 3 bin 552 dolarda yukarı yönlü hareket ediyordu. İstihdam rakamlarının açıklanmasının ardından ons altın 3 bin 587 dolara çıkarak yeni bir rekora imza attı. Gram altın da rekor seviyelerde kalmaya devam ederken, kritik istihdam verileri öncesinde 4 bin 710 lirada işlem görüyordu. Açıklanan verinin hemen ardından gram altın 4 bin 738 liraya yükseldi.

Dolar/TL kuru son günlerde sınırlı bir yükseliş ile rekor tazelemeye devam ediyor. Verinin açıklanmasından önce 41,24 lira olan dolar/TL kuru, verinin ardından 41,25 liraya yükseldi. Euronun dolar karşısında değer kazanmasıyla Türk lirası bir miktar değer kaybetti ve Euro/TL 48,50 seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. ABD istihdam raporu sonrası EUR/USD paritesi 1,17500 seviyesini gördü.

ABD BORSALARI YÜKSELİŞTE

ABD borsaları da olumlu bir seyir izleyerek yükselişe geçti. Nasdaq, 23 bin 778 puana kadar önemli bir artış kaydetti. S&P 500, son dönemde rekor üstüne rekor kırarken, kritik istihdam verilerinin ardından yeni bir zirveye ulaştı; S&P 500 6 bin 553 puana yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dow Jones endeksi de önemli yükselişler kaydederek, kritik istihdam rakamları sonrasında 45 bin 595 puana ulaştı.