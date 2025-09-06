Altın Rekor Seviyeye Ulaştı: 4.720 TL

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ALTIN FİYATLARINI DESTEKLİYOR

ABD’de bu ay faiz indirim ihtimalinin güçlenmesi, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Güvenli liman olarak görülen altın, son üç aylık dönemin en güçlü haftalık performansına yönelirken, piyasaların dikkati bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. Spot altın, yüzde 0,3 artışla ons başına 3 bin 585 dolardan işlem görüyor.

TARİHLERE GÖRE YÜKSELİŞLER

Çarşamba günü 3 bin 578,50 dolar ile tüm zamanların zirvesine ulaşan ons altın, haftalık bazda yüzde 3,2 yükseliş kaydediyor. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,2 artışla 3 bin 615 dolara çıktı.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Türkiye’de ise ons altındaki yükseliş ile gram altın, yüzde 0,6 değer kazanarak 4 bin 720 lirayı aşarak yeni bir rekor seviyeyi gördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Güncel altın satış fiyatları ise şöyle:

– Gram altın: 4 bin 770 TL

– Çeyrek altın: 7 bin 850 TL

– Yarım altın: 15 bin 700 TL

– Tam altın: 30 bin 683 TL

– Cumhuriyet altını: 31 bin 255 TL

– Gremse altın: 78 bin 274 TL

– Reşat altını: 31 bin 280 TL

– Ons altın: 3 bin 585 dolar

PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİKLER

Altın fiyatlarındaki yükselişin ardında birçok etken bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel tarifeleriyle ilgili hukuki belirsizlikler, yatırımcıları yine güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Federal bir temyiz mahkemesinin Trump’ın tarifelerini “yasa dışı” ilan etmesi, ancak bu kararın 14 Ekim’e kadar askıya alınması, piyasalarda yeni bir endişe kaynağı oluşturuyor. Trump yönetiminin Yüksek Mahkeme’ye itiraz etme olasılığı, gerilimi artırıyor.

FED’İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Öte yandan, Fed Başkanı Lisa Cook’un görevden alınmasıyla ilgili duruşmanın sonuçsuz kalması ve Fed’in faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor. Son ABD enflasyon verileri, bu ay sonunda 25 baz puanlık bir faiz indirim olasılığını yüzde 87’ye çıkardı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly’nin de faiz indirimine destek vermesi, piyasalardaki bu beklentiyi pekiştiriyor. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD işgücü piyasası verilerini dikkatle takip ediyor.