Altın Rekorunu Tazeledi, İstihdam Verisi Açıklandı

ONS ALTIN REKOR KIRDI

Hafta başından bu yana rekor tazeleyen ons altın, ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinin açıklanmasının ardından yeni bir zirveye ulaştı. Küresel piyasalarda meydana gelen gelişmeler, altın fiyatlarında belirgin dalgalanmalar yarattı. Ekim 2024’ten bu yana en kötü seviyesini gören ABD Tarım Dışı İstihdam verileri, 75 bin beklenirken yalnızca 22 bin olarak açıklandı. Aynı zamanda, işsizlik oranı beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 4,3 olarak belirlendi. 3 Eylül Çarşamba günü, ons altın 3 bin 578 dolara çıkarak rekor denemesini gerçekleştirdi. Bugün ayrıca, kritik veri açıklanmadan önce 3 bin 558 dolarda hareketlilik gözlemleniyordu.

PİYASALARDA HAREKETLİLİK

Küresel piyasalarda merakla beklenen istihdam verileri açıklandı ve buna bağlı olarak piyasada önemli değişiklikler yaşandı. Dolar endeksi, veriden hemen önce 97,92 puan ile aşağı yönlü bir eğilim gösteriyordu. Ancak, açıklanan verinin ardından dolar endeksi 97,51 puana düştü.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞ

Hafta başından beri rekor üstüne rekor kıran ons altın, kritik veri öncesi 3 bin 552 dolar seviyesinde yukarı yönlü bir hareket yaşıyordu. İstihdam verilerinin ardından ons altın 3 bin 587 dolara tırmanarak yeni bir rekor kırdı. Gram altın da son zamanlarda yeni rekorlar tazeliyor. Kritik istihdam verileri öncesinde 4 bin 710 lira seviyesinde bulunan gram altın, veriden hemen sonra 4 bin 738 lira seviyesine yükseldi.

Dolar/TL kuru son günlerde sınırlı yükselişlerle rekor tazeliyor. Veriden önce 41,24 lira olan dolar/TL kuru, verinin ardından 41,25 lira seviyesine çıktı. Euro’nun dolar karşısında değer kazanmasının arkasından Türk lirası değer kaybetti ve Euro/TL 48,50 seviyesine çıkarak yeni bir rekor kaydetti. ABD istihdam raporu sonrasında EUR/USD 1,17500 seviyesini gördü.

ABD BORSALARI YÜKSELİYOR

ABD Borsaları, verilerin açıklanmasıyla birlikte yükselişe geçti. Nasdaq, 23 bin 778 puana kadar önemli bir artış gösterdi. S&P 500, son günlerde rekorlar kırarken, kritik istihdam verilerinin ardından yeni bir zirveye ulaşarak 6 bin 553 puana yükseldi. Aynı zamanda, Dow Jones’te de yükselişler devam etti ve kritik istihdam verileri sonrasında Dow Jones, 45 bin 595 puana ulaştı.