Ekonomi

Altın Satışlarında Kambiyo Vergisi Geliyor

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YENİ DÜZENLEME TARİHİ

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre; 17 Mart 2025 tarihinden itibaren vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın gerçekleştirilen kaydi altın satış işlemleri, kambiyo işlemi çerçevesinde değerlendirilecek. Bu satışlar üzerinden binde 2 (%0,2) oranında kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacak.

ÖNCEKİ UYGULAMALAR VE İPTAL SÜRECİ

Daha önce benzer bir uygulama gündeme gelmişti, ancak yasal bir dayanağı olmadığından ötürü iptal edilmişti. Diğer yandan, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 21.05.2020 tarihli yazısı doğrultusunda başlatılan bu uygulama, 3,5 yılın ardından Danıştay 7. Dairesi Başkanlığı’nın 28/03/2023 tarihli ve E: No: 2020/1362; K: No: 2023/1758 sayılı kararıyla iptal edilerek son bulmuştu.

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