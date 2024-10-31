Altın Tarihinde Rekor Seviyeye Ulaştı

ALTIN FİYATLARINDA REKOR YÜKSELİŞ

Altın, ABD seçimleri öncesinde liman talebi sebebiyle destekleniyor ve bu yıl Fed’in faiz indirimlerinin boyutunu etkileyebilecek verilerle rekor seviyelere ulaşıyor. Spot altın haftanın dördüncü işlem gününde ons başına 2.783 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve Dolar/TL hesaplamalarına göre gram altın ise 3.068 TL seviyesinde bulunuyor.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ VE FAİZ ORANLARI

Beklenenden yüksek gelen ABD istihdam verileri ve güçlü GSYİH rakamları, yatırımcıların ABD merkez bankasının faiz oranı indirimlerinin boyutuna ilişkin ihtimalleri azaltmasına neden oluyor. Ancak, banka önümüzdeki haftaki toplantısında daha fazla parasal genişleme uygulama yolunda ilerlemeyi sürdürüyor. Altın, Orta Doğu ve Ukrayna’daki çatışmalar ortamında merkez bankası alımları ve liman talebi ile desteklenerek bu yıl üçte birden fazla bir artış göstermiş durumda.