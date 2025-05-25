Altın ve Döviz Yatırımcıları Dikkat Edin!

İSLAM MEMİŞ’İN PAYLAŞIMI

Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşım yaparak altın ve döviz yatırımcılarına seslendi. Memiş, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü için yatırımcıların beklemelerini önerdi.

PAZARTESİ’DE PİYASALAR KAPALI

“Çarşamba gününe kadar gelecek haberlere kimse atlamamalı.” diyen İslam Memiş, yorum yapmak yerine sessiz, sakin ve soğukkanlı bir şekilde piyasayı takip etmenin daha fazla kazandıracağını ifade etti. “Dışarda sakin, içeride siyasi gelişmelerin ve önemli açıklamaların olacağı bir hafta bekliyorum.” dedi. Pazartesi günü ABD’de Memorial Day ve Spring Bank tatilleri nedeniyle ABD ve İngiltere’de piyasaların kapalı olacağını hatırlatan Memiş, Çarşamba günü FOMC toplantı tutanaklarının yayımlanacağına dikkat çekti.

DÖVİZ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER

Daha önceki açıklamasında serbest piyasada doların 39 TL üzerinde olduğunu belirten Memiş, şu anda 38,87 TL seviyelerinde işlem gördüğünü ve bayram öncesi TL’ye olan yoğun talep nedeniyle döviz bozdurma eğiliminin arttığını aktardı. Ayrıca, yılın ikinci yarısında dolar kurunun 40–45 TL bandına yükseleceğini öngördü.