Altın ve Döviz Yükseldi, Borsa Düştü

PIYASALARDA DALGALANMA

Geçtiğimiz hafta finansal piyasalarda önemli dalgalanmalar yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, piyasaların yönünü değiştirdi. Bu gelişme sonuç olarak Borsa’da sert bir düşüş ile birlikte, altın ve döviz kurlarında artış meydana geldi. İşte Mart ayının üçüncü haftasında yatırım araçlarının gösterdiği performans.

BORSA’DA SERT DÜŞÜŞ

BIST 100 endeksi, haftanın içindeki en düşük seviyesini 8.984,54 puan, en yüksek seviyesini ise 10.902,61 puan olarak gördü. Endeks, önceki haftaya göre yüzde 16,57’lik bir değer kaybı ile haftayı 9.044,64 puandan kapattı.

Piyasalardaki belirsizlik nedeniyle yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı konumuna geldi. Dolar ve Euro da Türk Lirası karşısında değer kazanarak yükseliş gösterdi.

YATIRIM FONLARINDA KAYIP

Hafta genelinde yatırım fonları ve emeklilik fonları değer kaybetti. Yatırım fonları ortalama olarak yüzde 0,49 oranında gerilerken, emeklilik fonlarındaki kayıp ise yüzde 2,60 düzeyinde gerçekleşti.

KIYMETLİ MADEN FONLARI ÖNE ÇIKTI

Yatırım fonları kategorilerine bakıldığında, “kıymetli maden” fonları haftanın en çok kazandıran yatırım türü olarak ön plana çıktı. Yüzde 5,83’lük getiri ile dikkat çeken bu durum, yatırımcıların altın ve diğer değerli metallere olan ilgisinin arttığını gösteriyor.