Altın Ve Gümüş Fiyatlarında Rekor Artış: Sebep Trump

Altın fiyatları, yüzde 2’ye yakın bir artışla ons başına 4 bin 690 doları aşarak rekor seviyeye ulaştı. Bu yükseliş, ABD Başkanı’nın Avrupa ülkelerine yönelik yeni gümrük vergisi uygulama kararının ardından yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle gerçekleşti. Cumartesi günü yapılan açıklamada, Grönland’ın ABD kontrolüne karşı çıkan sekiz Avrupa ülkesinden gelen ürünlere, 1 Şubat itibarıyla yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağı duyuruldu. “Grönland’ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınması” konusunda bir anlaşmaya varılamaması durumunda bu oranın 1 Haziran’a kadar yüzde 25’e çıkabileceği ifade edildi. Bu haber, Avrupa genelinde kaygılara yol açarken, Avrupa liderlerinin olası karşı önlemleri görüşmek üzere acil toplanması bekleniyor. Bu önlemler arasında 93 milyar Euro değerindeki ABD ürünlerine uygulanacak vergiler de yer alıyor.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞ DAHA DA GÜÇLENİYOR

Altın fiyatları, Venezuela’daki siyasi belirsizlikler, Federal Rezerv’in bağımsızlığına dair artan endişeler ve ABD’de olası daha fazla faiz indirimine yönelik beklentilerle desteklenen güçlü bir performans sergiliyor. ONS altın, güne 4 bin 630 dolardan başlayarak gün içerisinde en düşük 4 bin 630 dolar, en yüksek 4 bin 690 dolar seviyelerini gördü ve şu anda 4 bin 660 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA ARTARAK DEVAM EDİYOR

Gram altın da güne 6 bin 376 liradan giriş yaptı. Gün içinde en düşük 6 bin 375 lira, en yüksek 6 bin 526 lira seviyeleri kaydedildi, şu an ise 6 bin 483 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ DE YÜKSELİYOR

Gümüş, haftaya ons başına 94 dolara doğru, yüzde 4’ten fazla bir artışla yeni bir rekor seviyeye ulaşarak dikkat çekiyor. Bu artışta da ABD Başkanı’nın Grönland konusundaki ısrarı etkili oldu. ONS gümüş, güne 90,13 dolardan başlayarak gün içindeki en düşük 89,90 dolar, en yüksek 94,12 dolar seviyelerini gördü ve şu an 92,93 dolardan işlemde.

GRAM GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ GÖRÜLÜYOR

Gram gümüş, güne 125,4 liradan başladı. Gün içindeki en düşük 125,1 lira, en yüksek 131,04 lira seviyeleri kaydedilirken, şu anda 129,4 liradan alıcı ile buluşuyor.