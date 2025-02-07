Altın Yükselişte: Gram Altın Alacaklar Dikkat

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. ABD’nin ticaret savaşlarını başlatması ile beraber altın fiyatları değer kazanmaya başlıyor. Altın yatırımcıları ise altın dönemi yaşamaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük vergileriyle ticaret savaşlarını yeniden başlatması altın fiyatlarını olumlu etkiliyor. Son altı haftadır altın fiyatları yükseliş trendi izliyor. Bugün ABD’de açıklanacak istihdam raporu öncesinde altın rekor seviyelere yakın bir seyir izliyor. ABD’deki politik belirsizlikler yatırımcıları korumacı bir tavır benimsemeye itiyor ve bu durum altına olan yatırımların artmasına neden oluyor.

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın, günün başlangıcında 2856 dolardan işlem görmeye başlıyor. Gün içinde en düşük 2854 dolar, en yüksek ise 2870 dolar seviyeleri kaydediliyor. Şu an itibarıyla ons altın 2868 dolardan alım satım yapıyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın, güne 3296 liradan giriş yapıyor. Gün içindeki en düşük değer 3294 lira, en yüksek değer ise 3321 lira olarak kaydediliyor. Şu anda gram altın 3319 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN FİYATI

Kapalıçarşı’daki gram altın fiyatları ise 3336 liradan alınırken, 3379 liradan satılıyor.