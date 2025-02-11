Altın Zirvede: Ons ve Gram Rekor Kırdı

ALTINDA REKOR YÜKSELİŞ

Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak değerlendirilen altın, her geçen gün yeni rekorlar kırıyor. Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 2.941 dolara ulaşarak yeni bir zirve kaydetti. Altının bu yükselişinin en önemli nedeni, ABD Başkanı’nın çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı ek vergiler oldu. Bu durum, ticaret savaşları ile ilgili endişeleri artırarak yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açtı.

TİCARET SAVAŞLARI ENDİŞESİ

ABD Başkanı’nın almış olduğu bu karar, Avrupa Birliği’nden tepkiler aldı. AB, karara karşı misilleme yapacağını ilan ederken, piyasalarda da ticaret savaşlarının şiddetleneceğine dair endişeler arttı. Bu gelişmeler, altın gibi güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talebi yükseltti.

Söz konusu gelişmelerle birlikte altının ons fiyatı 2.941 dolara çıkarak rekor kırdı. Yılbaşından bu yana altın ons fiyatı yüzde 12 artış gösterdi. Yurt içinde gram altın, sabah saatlerinde 3.405 liraya kadar yükseldi. Uzmanlar, ticaret savaşlarının devam etmesi durumunda altın fiyatlarının daha da artabileceğini ifade ediyor. Altının güvenli liman özelliği sayesinde yatırımcılar açısından cazip bir seçenek olmaya devam edeceği öngörülüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

11 Şubat 2025 Salı günü Kapalıçarşı’daki gram altın 3409 liradan alınırken, 3451 liradan satılıyor. Güncel altın fiyatları şöyle:

– Gram altın fiyatı Alış: 3.379,30 Satış: 3.379,58

– Çeyrek altın fiyatı Alış: 5.575,00 Satış: 5.621,00

– ONS altın fiyatı Alış: 2.919,69 Dolar Satış: 2.920,11 Dolar

– Cumhuriyet altını Alış: 22.234,00 Satış: 22.394,00

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