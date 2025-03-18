Altına Kambiyo Muamelesi Vergisi Uygulaması

YENİ DÜZENLEME AÇIKLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 17 Mart 2025 tarihinden itibaren, vadesiz hesaplardan fiziki teslimat olmaksızın gerçekleştirilen kaydi altın satış işlemlerinin kambiyo işlemi olarak değerlendirileceği belirtildi. Bu işlemler üzerinden binde 2 (%0,2) oranında kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacak.

GEÇMİŞ UYGULAMA İPTAL EDİLMİŞTİ

Daha önce de uygulamaya konulmuş olan bu işlem, yasal dayanağının olmaması nedeniyle iptal edilmişti. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 21 Mayıs 2020 tarihli yazısıyla başlatılan uygulama, 3,5 yıl sonra Danıştay 7. Dairesi Başkanlığı’nın 28 Mart 2023 tarihli E: No: 2020/1362; K: No: 2023/1758 sayılı kararıyla son bulmuştu.