“Altında Tarihi Yükseliş: Ons ve Gram”

ONS ALTIN TARİHİ REKOR KIRDI

Ons altın, dün akşam 2 bin 700 dolar seviyesine çıkarak tarihi bir rekor kırmıştı. Bugün de yükseliş eğilimini sürdürerek 2 bin 785 dolardan güne başladı.

ALTINDA REKOR SEVİYELERDE HAREKETLİLİK

Gün içerisinde en düşük 2 bin 773 dolar seviyesini gören ons altın, şu anda 2 bin 785 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 3 bin 056 liradan başlamış durumda.

GRAM ALTINDA REKOR DERECE

Gram altın, gün içinde en düşük 3 bin 054 lira ve en yüksek 3 bin 071 lira seviyelerini gördü. Şu anda ise 3 bin 070 liradan alıcı buluyor ve 3 bin 071 lira tarihi yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın 3 bin 149 liradan satın alınıyor ve 3 bin 199 liradan satışa sunuluyor.