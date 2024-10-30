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Ekonomi

“Altında Yeni Rekor: Ons Altın Yükseliyor”

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ONS ALTINDA TARİHİ REKOR

Ons altın, dün akşam 2 bin 700 dolar seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırmıştı. Bu sabah da yükseliş eğilimini devam ettirip 2 bin 785 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ DENGELER

Güne 2 bin 785 dolardan başlangıç yapan ons altın, gün içinde en düşük 2773 dolara kadar geriledi. Şu an itibariyle 2 bin 785 dolardan işlem görüyor. Peki, gram altının durumu nedir?

GRAM ALTINDA YÜKSEK SEVİYELER

Gram altın, güne 3 bin 56 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 54 lira, en yüksek ise 3071 lira seviyeleri görüldü. Şu an için gram altın 3070 liradan alıcı buluyor ve 3071 lira tarihi yüksek seviye olarak kaydedildi.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın alım fiyatı 3 bin 149 lira, satış fiyatı ise 3 bin 199 lira olarak belirlendi.

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