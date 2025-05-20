Altının Kilogram Fiyatı 4 Milyon 110 Bin

KİLO GRAM FİYATI VE SON DURUM

Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 4 milyon 54 bin liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün bitiminde 4 milyon 110 bin liraya ulaştı. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 62 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 123 bin lira seviyelerini gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,4 artışla 4 milyon 110 bin lira oldu.

İŞLEM HACMİ VE MİKTARI

KMKTP’de toplam işlem hacmi 5 milyar 195 milyon 263 bin 424,38 lira, işlem miktarı ise 1.276,59 kilogram şeklinde gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 208 milyon 177 bin 995,24 lira olarak kaydedildi.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.