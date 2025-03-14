Altının Ons Fiyatı 3 Bin Doları Aştı

JEOPOLİTİK RİSKLERİN GÜVENSİZLİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi politikalarına dair endişelerin yanı sıra artan jeopolitik riskler ve belirsizlik, altının ons fiyatını yükseltiyor. “Güvenli liman” olarak kabul edilen altın, bu belirsizliklerin etkisiyle rekor seviyelere ulaşıyor. Özellikle ABD’nin yeni gümrük vergisi politikalarının olası yansımaları ve Trump’ın uluslararası düzene dair tehditleri bu yükselişi tetikleyen faktörler arasında. Altın, yüksek faiz oranları ve güçlü dolar gibi normalde olumsuz etkilere rağmen son dönemdeki yükselişini sürdürmektedir.

ALTIN FİYATI REKOR KIRDI

Bugün altının ons fiyatı ilk kez 3 bin doları aşarak (3.001,20) yeni bir rekordan işlem gördü ve TSİ 14.02 itibarıyla 2 bin 993 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Yeni yılın başlangıcında 2 bin 620 dolardan işlem gören altın, bu yıl yaklaşık 380 dolar değer kazanarak tam 13 kez rekor yenilemiş durumda. Geçen yıl altın fiyatı yüzde 27 artarken, bu yıl da yüzde 17 yükseliş göstermiştir.

TRUMP’IN GÖREVE GELİŞİ VE ALTIN

Donald Trump’ın ocak ayında başkanlık görevine başlaması sonrası altının ons fiyatının yaklaşık yüzde 12 değer kazanması dikkat çekicidir. Bu süreçte Trump’ın gümrük tarifesi politikası, altın fiyatları üzerinde önemli bir etki yaratmıştır.

FED’İN PARA POLİTİKASI VE ALTIN TALEBİ

Analistler, Trump’ın agresif gümrük vergisi politikasıyla ilgili endişeler ve jeopolitik gerginliklerin etkisiyle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını gevşetme beklentilerinin altına olan talebi artırdığına değiniyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI

Bazı analistler, Ukrayna’daki savaşta ateşkes sağlama çabalarının ilerlememesi nedeniyle finansal piyasalardaki güvenli limanlara olan talebin arttığını belirtiyor. Bu jeopolitik belirsizlik ortamında merkez bankalarının devam eden altın alımları, altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediği görüşündedirler.