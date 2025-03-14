Altının Onsu İlk Kez 3 Bin Doları Aştı

JEOPOLİTİK RİSKLER VE GÜMRÜK POLİTİKALARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı gümrük vergisi politikalarının sonuçları hakkında artan endişeler, jeopolitik risklerle birleşince altının ons fiyatını yükseltiyor. “Güvenli liman” varlıklarından biri olan altın, bu belirsizliklerin yanı sıra Trump’ın küresel düzeni bozma tehdidi ile rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Son dönemlerde altının artışı, yüksek faiz oranları ve güçlü dolara rağmen gerçekleşmesiyle dikkat çekiyor.

ALTIN TARİHİ REKOR KIRDI

Bugün, altının ons fiyatı, ilk kez 3 bin doları aşarak 3.001,20 dolara ulaştı. Daha sonra, TSİ 14.02 itibarıyla 2 bin 993 dolar seviyelerinden işlem gördü. Altının yılın ilk gününde 2 bin 620 dolardan başlamasıyla birlikte, yaklaşık 380 dolar değer kazanmış durumda. Bu yıl toplamda 13 kez rekor yenileyen altının ons fiyatı, geçen yıl yüzde 27 yükselirken, bu yıl da yüzde 17 artış kaydetti.

TRUMP’IN GÖREV BAŞINA GELİŞİ VE ETKİLERİ

Donald Trump’ın ocakta başkanlık görevine başlamasından bu yana, altının ons fiyatı yaklaşık yüzde 12 değer kazanmış durumda. Bu süreçte Trump’ın gümrük tarifesi politikası, altın piyasasında en etkili fiyat belirleyicilerden biri oldu.

FED’İN POLİTİKALARI VE ALTININ TALEBİ

Uzmanlar, Trump’ın uyguladığı agresif gümrük vergisi politikalarından kaynaklanan belirsizliklerin yanı sıra, jeopolitik ve ekonomik gerginliklerin ortasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını gevşeteceği beklentilerinin de altına olan talebi artırdığını aktarıyor.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI

Bazı analistler, Ukrayna’daki savaşta ateşkes sağlama çabalarının ilerleyememesi nedeniyle finans piyasalarında güvenli limanlara olan talebin arttığını ifade ediyor. Bu belirsizlik ortamında merkez bankası alımlarının sürekliliği, altının ons fiyatını yukarı yönlü destekliyor.