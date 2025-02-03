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Alya ve Cihan’ın Eğlenceli Düğün Anları

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EĞLENCE DOLU ANLAR

Pazartesi akşamları büyük beğeniyle izlenen ‘Uzak Şehir’ dizisinin yeni tanıtımında Cihan ve Alya’nın düğününde halay çektiği neşeli anlar, izleyicilere bu akşamki bölümde heyecan verici dakikaların yaşanacağının sinyallerini veriyor. Cihan’ın Deniz ile dans ettiği esnada Alya’nın gözlerindeki yaş, onun Cihan’a karşı hislerinin değişmeye başladığını ortaya koyuyor.

GÜÇLÜ KADRO İLE SÜRÜYOR

‘Uzak Şehir’ dizisi, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor ve izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizi, karakterlerinin etkileşimleriyle ve sürükleyici hikayesiyle herkesin beğenisini kazanıyor. Ayrıca, bu eğlenceli ve duygusal anlar, izleyicilerin merakını artırıyor.

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