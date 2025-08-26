Amasra’da Atıklar Denizi Kirletti: 668 Bin TL Cezası

KANALİZASYON ATIKLARI DENİZE KARIŞTI

Bartın’ın Amasra ilçesinde kanalizasyon atıklarının denize karıştığı belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen kirlilik nedeniyle Amasra Belediyesi’ne 668 bin 677 lira idari para cezası uyguladı.

2018 yılında hayata geçirilen kanalizasyon arıtma ve derin deşarj projesi doğrultusunda denizin 2 kilometre açığına döşenen borular, önceki aylarda yaşanan fırtınada hasar gördü. Bu boruların zarar görmesiyle birlikte atıklar doğrudan denize akmaya başladı. Kirlilik, Karaevler mevkisinde kötü bir koku oluşturdu ve denizin renginin değişimine sebep oldu.

Olayın ardından ekipler, bölgeye botla giderek sudan numune aldı. Yapılan inceleme sonucunda, Çevre Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince Amasra Belediyesi’ne 668 bin 677 lira para cezası verildi.