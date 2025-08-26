Amasra’da Deniz Kirliliği İçin Ceza

BARTIN’DA KANALİZASYON ATIKLARI DENİZE KARMIŞ

Bartın’ın Amasra ilçesinde kanalizasyon atıklarının denize karıştığı belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yaşanan kirlilik sebebiyle Amasra Belediyesi’ne “668 bin 677 lira” idari para cezası uyguladı. 2018 yılında devreye alınan kanalizasyon arıtma ve derin deşarj projesi çerçevesinde denizin 2 kilometre açığına döşenen borular, geçtiğimiz aylarda etkili olan fırtınada zarar gördü.

KİRLİLİK GÖRÜNTÜLERİ BASINA YANSIDI

Boruların hasar görmesi neticesinde atıklar doğrudan denize dökülmeye başladı. Bu durum, Karaevler mevkisinde kötü kokuya ve denizin renginin değişmesine neden oldu. Kirlilik görüntüleri, yerel ve ulusal basında da yer aldı. Bunun üzerine ekipler botla bölgeye giderek sudan numune aldı. Yapılan inceleme sonucunda, Çevre Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince Amasra Belediyesi’ne “668 bin 677 lira” para cezası kesildi.