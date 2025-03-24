Amasra Maden Davasında Karar Açıklandı

DEVAMI BARTIN’DA HAKİM KARARI

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasından sonra başlatılan davada karar verildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ndeki kazada 43 madenci hayatını kaybetti. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi, Bartın Adliyesi’nde özel olarak hazırlanan salonda düzenlenen 12. duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve avukatlar katıldı. Adliye çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Duruşmada daha önceki celsede iddia makamı tarafından sunulan mütalaya karşı savunmalar yapıldı. Mahkeme başkanı, verilen son sözlerin ardından kararın açıklanacağını duyurdu.

TUTUKLU SANIKLAR HAPİS CEZASI ALDI

Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraat talep etti. Sanık avukatları, tanık ifadeleriyle üretim baskısının bulunmadığını iddia ederek, tutuklu sanıkların tahliyelerini ve tutuksuz sanıkların beraatlerini istedi. Dava sonucunda, mahkeme heyeti “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan tutuklu sanık TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir’e 16 yıl 12 ay, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci ve İşletme Başmühendisi Mehmet Tural’a ise 16 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca iş güvenliği başmühendisi Volkan Soylu 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz 16 sanık da aynı suçtan çeşitli hapis cezaları aldı.

BİRKAÇ SANIK BERAT EDİYOR

Mahkeme, sanıklara yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol uygulamalarını da kararlaştırdı. Bunun yanı sıra, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca’nın da bulunduğu 3 sanığın beraatine hükmedildi.