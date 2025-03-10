Amasya’da Araç Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

AMASYA’DA TRAFİK KAZASI

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde Celalettin Çöpoğlu’nun kullandığı 34 GA 9273 plakalı hafif ticari araç, Badal Tüneli yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devriliyor.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBEDİYOR

Olay üzerine bölgeye acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri geliyor. Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitiriyor. Araçta bulunan aynı aileden Remzi, Sevim, Niyazi ve Zürbiye Çöpoğlu yaralanıyor. Yaralılar ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Kazayla ilgili bir soruşturma başlatılıyor.