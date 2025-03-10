Gündem

Amasya’da Araç Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

amasya-da-arac-kazasi-1-olu-4-yarali

AMASYA’DA TRAFİK KAZASI

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde Celalettin Çöpoğlu’nun kullandığı 34 GA 9273 plakalı hafif ticari araç, Badal Tüneli yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devriliyor.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBEDİYOR

Olay üzerine bölgeye acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri geliyor. Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitiriyor. Araçta bulunan aynı aileden Remzi, Sevim, Niyazi ve Zürbiye Çöpoğlu yaralanıyor. Yaralılar ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Kazayla ilgili bir soruşturma başlatılıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Bitcoin 78 Bin Dolara Geriledi

Bitcoin, %5’lik bir düşüşle 78.714 dolara inerek Kasım'dan bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Kripto para piyasası, gümrük vergisi ve faiz indirimi endişeleriyle sarsıldı.
Gündem

SDG Ve Suriye Hükümeti Anlaşmaya Vardı

Suriye hükümeti ile PKK/YPG arasında varılan yeni anlaşma, Türkiye dahil birçok ülkedeki Suriyelilerin geri dönüş sürecini hızlandıracak şekilde önemli bir adım atıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.