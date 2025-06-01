Amasya’da Dolu, Sağanağa Dönüştü

DOLU YAĞIŞIYLA BAŞLAYAN SÜREÇ

Kent merkezinde dolu yağmuru, bir süre sonra yerini etkili bir sağanağa bırakıyor. Bu durum, yollar üzerinde su birikintilerinin oluşmasına sebep oluyor. Sürücüler, yolda ilerlemekte oldukça zorlanırken, yağışı hazırlıksız karşılayan birçok kişi de zor anlar yaşıyor.

YAĞIŞIN ETKİLERİ VE ZORLUKLAR

Kent genelinde birçok mahallede, yağış nedeniyle hem evler hem de iş yerleri su baskınlarına maruz kalıyor. Bu durum, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşulları, sürücüler için tehlikeli bir durum yaratırken, yağışa karşı önlem alamayanlar sıkıntılar yaşıyor.