Amasya’da Yaşlı Çiftçi Kendi Mezarını Kazdı

AHMET KARABELA’NA ÖZGÜ UYGULAMA

Suluova ilçesindeki Salucu köyünde yaşayan 78 yaşındaki Ahmet Karabela, eşiyle birlikte çiftçilik yaparak hayatını sürdürüyor. Kendi mezarını titizlikle hazırlayan Karabela, ölümünden sonra morga konulmaması ve muhtar tarafından yıkanması talimatını da vermiş.

MEZARINI KENDİSİ KAZDI

Ahmet Karabela, yağmurdan etkilenmemesi için mezarının üstünü naylon ve çatı parçalarıyla kapatmayı ihmal etmedi. Beş çocuk babası olan Karabela, mezarına gelerek dua da ediyor. “Kimseye zahmet vermemek için mezarımı kendim kazdım. Allah nasip ederse beni buraya defnetsinler” şeklinde konuşan Karabela, bu uygulamasıyla dikkat çekiyor.