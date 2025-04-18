Ambulans Helikopter, 4 Günlük Bebek İçin Havalandı

4 GÜNLÜK BEBEKTE AORT KOARKTASYONU TEŞHİSİ

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi gören sadece 4 günlük bir bebekte, kalpten çıkan ana atardamarın daralmasıyla tanımlanan aort koarktasyonu teşhisi kondu.

HAVA AMBULANSIYLA İSTANBUL’A ULAŞTI

Durumun acil olması ve kalp-damar cerrahisine gerekli duyulması üzerine, sağlık ekipleri zaman kaybetmeden ambulans helikopter talep etti. Kısa bir süre içinde koordine edilen hava ambulansı, Düzce Üniversitesi Stadyumu’na iniş yaptı. Minik hasta buradan alınarak İstanbul’daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi ve ileri tedavi sürecine alındı.