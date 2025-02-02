Ambulans Uçağı Alışveriş Merkezine Düştü

KAZALARDA KURTULAN YOK

Washington’da bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışması sonrasında, önceki gün Philadelphia’da bir ambulans uçağı alışveriş merkezi yakınlarına düştü. Bu kazada kurtulan kimse bulunmuyor. Learjet 55 tipi uçakta, dört mürettebat, bir çocuk hasta ve hastanın refakatçisi yer alıyordu. Yerde bulunan bir araçta bulunan bir kişinin de hayatını kaybettiği bildiriliyor.

MÜRETTEBAT VE VAKALAR HAKKINDA BİLGİLER

Bu kazanın, çocuğun Philadelphia’da tedavi görmesinin ardından Meksika’ya dönüş yolculuğundayken meydana geldiği ifade ediliyor. Meksika Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, uçaktaki altı kişinin de Meksika vatandaşı olduğu vurgulandı. Kazanın ardından, Başkan Trump sosyal medya üzerinden, bu durumu görmenin “çok üzücü” olduğunu dile getirdi.