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“Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Yakalandı”

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BEBEĞİN ACİL SEVKİ İÇİN AMBULANS TALEP EDİLDİ

Rahatsızlık yaşayan bir bebek, Manavgat’taki özel bir hastaneye götürüldü. Ancak durumunun ağırlaşması nedeniyle Antalya’ya sevk edilmesi için özel donanımlı bir ambulans talep edildi. Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi, hasta için ambulansı Manavgat’a yönlendirdi. 28 Ekim’de saat 03.00 civarında, D400 kara yolu Taşağıl Mahallesi yakınlarında, bir otomobil sürücüsü, ambulansın siren çalarak yaptığı uyarılara rağmen dakikalarca yol vermedi ve görevlilere hakaret etti. Ambulansta bulunan sağlık personeli, bu olayları cep telefonuyla kaydetti.

YAKALANAN SÜRÜCÜNÜN İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, plakası belirlenen aracın sürücüsü Orhan Çoban yakalandı. Jandarma ekiplerinde işlemleri tamamlanan Çoban, adliyeye sevk edildi.

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