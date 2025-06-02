Amcası Çocuğu Kurtarmaya Çalıştı Boğuldu

OLAYIN YERİ VE GİDİŞATI

Olay, Bozova’ya bağlı Kasımkuyu Mahallesi civarında gelişti. Sıcak havadan bunalan adı henüz öğrenilemeyen bir çocuk, serinlemek amacıyla Atatürk Baraj Gölü’ne girdi. Ancak bir süre sonra boğulma riski yaşadı ve suda çırpınmaya başladı. Bunun farkına varan amcası Nazif Canbolat, onu kurtarmak için suya atladı.

KURTARMA ÇABALARI VE TRAJEDİ

Ancak iyi yüzme bilmediği öğrenilen Canbolat, akıntının etkisiyle kayboldu. Çocuk çevrede bulunanlar tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların yürüttüğü aramalarda Canbolat’ın cansız bedenine ulaşıldı.

CENAZE VE SÜREN SORUŞTURMA

Nazif Canbolat’ın sudan çıkarılan cenazesi, Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.