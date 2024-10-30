Amedspor’da Ersun Yanal Dönemi Bitti!

AMEDSPOR’DA ZOR GÜNLER

Sezona 1. Lig’de şampiyonluk hedefiyle başlayan Amedspor’da durumlar istenildiği gibi gitmiyor. İlk 10 haftada hayal kırıklığı yaşayan Diyarbakır temsilcisi, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırma noktasına geldi.

ERSUN YANAL İLE YOL AYRIMI

Kötü sonuçlar neticesinde taraftarların hedefi haline gelen Ersun Yanal ile sözleşmenin feshi için görüşmeler gerçekleştirildi. İki taraf, fesih şartlarında anlaşmaya vardı. Konuyla ilgili resmi açıklamanın gün içerisinde yapılması bekleniyor.