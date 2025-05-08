Amedspor’dan Açıklama: “Türk Bayrağı Silinmedi”

AMEDSPOR’UN PAYLAŞIMI GÜNDEME OTURDU

Amedspor’un MKE Ankaragücü maçı öncesi yaptığı paylaşımda Türk Bayrağı’nın yer almaması dikkat çekti. TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor’un sezonun son maçı öncesi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda bayrağın bilerek silindiği yönünde iddialar ortaya çıktı. Bu iddialar kısa sürede kamuoyunda tartışma konusu oldu. Diyarbakır temsilcisinden ise yeni bir açıklama geldi.

AMEDSPOR’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Amedspor, yaptığı açıklamada, “Bahse konu görsel dikkatle incelendiğinde, bayrağın futbolcumuzun arkasında kalmasının tamamen tasarımsal yerleşimden kaynaklandığı açıkça görülecektir. Görsele herhangi bir sansür ya da silme işlemi yapılmamıştır.” ifadelerini kullandı. Kulüp bünyesinde yapılan açıklamada, “Kulübümüzün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan “Maça Doğru” temalı görsel, hafta sonu oynayacağımız karşılaşma öncesinde bazı sosyal medya hesapları tarafından çarpıtılarak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialarla gündeme getirilmektedir.” denildi. Amedspor, bu tür asılsız iddiaların yalnızca kulübü değil, sporda barış ve kardeşlik gibi temel değerleri de hedef aldığını belirtti.

Amedspor’un açıklaması devamında, “Kurulduğumuz günden bu yana sporun birleştirici gücüne inanarak, her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa ve nefret söylemine kararlılıkla karşı duruyoruz. Bugün de aynı duruşla, kulübümüzü hedef alan bu tür asılsız iddialara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı ve gerekli yasal süreçleri başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.” şeklinde yer aldı.