Amedspor’dan Türk Bayrağı Açıklaması Geldi

AMEDSPOR’UN PAYLAŞIMINA GELEN TEPKİLER

Amedspor’un MKE Ankaragücü maçı öncesi yaptığı paylaşımda ‘Türk Bayrağı’ detayının silindiği iddiaları gündem oldu. TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor, sezonun son maçı öncesi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türk Bayrağı’nın kasten kaldırıldığı öne sürüldü. Bu iddialar hızla kamuoyunu meşgul ederken, Diyarbakır temsilcisinden yeni açıklamalar geldi.

AÇIKLAMA: SANSÜR VE SİLME İŞLEMİ YAPILMADI

Amedspor tarafından yapılan açıklamada, “Bahse konu görsel dikkatle incelendiğinde, bayrağın futbolcumuzun arkasında kalmasının tamamen tasarımsal yerleşimden kaynaklandığı açıkça görülecektir. Görsele herhangi bir sansür ya da silme işlemi yapılmamıştır.” ifadelerine yer verildi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan “Maça Doğru” temalı görselin bazı sosyal medya hesapları tarafından çarpıtılarak kamuoyunu yanıltma amaçlı asılsız iddialarla gündeme getirildiği vurgulandı.

SAVUNMA: BARIŞ VE KARDENİŞLİK DEĞERLERİ HEDEF ALINMAKTADIR

Amedspor, “Bu tür asılsız iddialar yalnızca kulübümüzü değil, sporda barış, eşitlik ve kardeşlik gibi temel değerleri de hedef almaktadır.” şeklinde bir açıklama yaptı. Kulübün sporun birleştirici gücüne inanarak her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa ve nefret söylemine karşı durmaya devam ettiği ifade edildi. Amedspor, kulübü hedef alan bu asılsız iddialara karşı tüm hukuki haklarını kullanacağını ve gerekli yasal süreçleri başlatacağını kamuoyuna saygıyla duyurdu.