Amedspor, Türk Bayrağı’na açıklık getirdi

AMEDSPOR’UN PAYLAŞIMINDAKİ TÜRK BAYRAĞI TARTIŞMASI

Amedspor’un MKE Ankaragücü maçı öncesi gerçekleştirdiği paylaşımda ‘Türk Bayrağı’ ile ilgili detaylar dikkat çekti. TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor’un, sezonun son maçı öncesi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türk Bayrağı’nın kasıtlı bir şekilde silindiği öne sürüldü. Bu iddialar hızla gündem olmasının ardından, Diyarbakır temsilcisinden yeni bir açıklama geldi.

AMEDSPOR’UN AÇIKLAMASI

Kulüp, yaptığı resmi açıklamada, “Bahse konu görsel dikkatle incelendiğinde, bayrağın futbolcumuzun arkasında kalmasının tamamen tasarımsal yerleşimden kaynaklandığı açıkça görülecektir. Görsele herhangi bir sansür ya da silme işlemi yapılmamıştır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, “Kulübümüzün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan “Maça Doğru” temalı görsel, hafta sonu oynayacağımız karşılaşma öncesinde bazı sosyal medya hesapları tarafından çarpıtılarak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialarla gündeme getirilmektedir” denildi.

Kulüp, Amedspor’u hedef alan bu gibi yanlış bilgilendirmelerin, sadece kendilerini değil, sporun barış, eşitlik ve kardeşlik gibi temel değerlerini de tehdit ettiğini açıkladı. Amedspor, “Kurulduğumuz günden bu yana sporun birleştirici gücüne inanarak, her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa ve nefret söylemine karşı duruyoruz. Bugün de aynı duruşla, kulübümüzü hedef alan bu tür asılsız iddialara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı ve gerekli yasal süreçleri başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” şeklinde belirtti.