Magazin

Ana De Armas, Tom Cruise İlişkisini Açıkladı

ana-de-armas-tom-cruise-iliskisini-acikladi

HOLLYWOOD’DA AŞK İDDİALARI DORUKTA

Hollywood yıldızı Ana de Armas, katıldığı bir televizyon programında 62 yaşındaki Tom Cruise ile ilgili sessizliğini bozdu. 37 yaşındaki ünlü, Good Morning America programında yaptığı açıklamalarla ilişki iddialarını doğruladı.

İLİŞKİ DOĞRULANDI

Ana de Armas, 14 Şubat’ta ilk kez birlikte görüntülendiği aktör Tom Cruise ile ilgili soruları yanıtlayarak “Birlikte birçok şey üzerinde çalışıyoruz.” ifadesini kullandı. İkili arasındaki 25 yaş fark dikkat çekiyor; Ana 37, Tom ise 62 yaşında.

SEVGİLİLER GÜNÜ’NDEKİ İLK BULUŞMA

Bu ilişkinin ilk işaretleri, Sevgililer Günü’nden önce Londra’da baş başa yedikleri akşam yemeği sırasında ortaya çıktı. Ardından, Ana de Armas’ın Cruise’un özel helikopterinde seyahat ederken görüntülenmesi, dedikoduları daha da artırdı. Daily Mail’e konuşan kaynaklar, her iki ismin nisan ayında Londra’ya birlikte uçarken “çok keyifli” göründüğünü belirtti.

ÖNEMLİ

Dünya

Rusya Piyasaları Müzakerelere Olumlu Tepki Gösterdi

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna barış müzakereleri sonrası Rusya borsa endeksi artış gösterdi. Piyasalardaki bu olumlu gelişme, müzakerelerin etkisini yansıtıyor.
Sürmanşet

Kantar BrandZ Açıklandı: Teknoloji Markaları Zirvede

2025 yılına ait "Dünyanın En Değerli 100 Markası" listesinde Apple, 1,3 trilyon dolarlık değeriyle yine zirvede. Teknoloji şirketleri ön planda bulunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.