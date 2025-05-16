Ana De Armas, Tom Cruise’u Doğruladı

HOLLYWOOD’DA BÜYÜK GÜNDEM

Hollywood’a dair sansasyonel bir aşk meselesi gündeme geldi. Ünlü yıldız Ana de Armas, katıldığı bir televizyon programında 62 yaşındaki Tom Cruise ile ilişki iddialarını doğruladı.

İLİŞKİLERİNE IŞIK TUTTULAR

Good Morning America programında bu konu hakkında konuşan 37 yaşındaki Ana de Armas, Tom Cruise hakkında gelen sorulara yanıt vererek, “Birlikte birçok şey üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKİYOR

Ana de Armas, 37 yaşında, Tom Cruise ise 62 yaşında. İkili arasında tam 25 yaş fark bulunuyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE BAŞLAYAN RÜYA

İkilinin adı, Sevgililer Günü öncesinde Londra’da baş başa yedikleri akşam yemeğiyle anılmaya başladı. Sonrasında Ana’nın Cruise’un özel helikopterinde seyahat ederken görüntülenmesi, bu ilişki hakkındaki iddiaları daha da güçlendirdi. Daily Mail’e göre, kaynaklar, ikilinin nisan ayında Londra’ya birlikte uçarken “çok keyifli” göründüğünü belirtti.