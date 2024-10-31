Anadolu Efes, ALBA Berlin’i Yenmek İstiyor!

ANADOLU EFES ALBA BERLİN MAÇINA HAZIRLANIYOR

THY Euroleague’de temsilcimiz Anadolu Efes, 7. hafta kapsamındaki karşılaşmasında bugün Almanya’nın ALBA Berlin takımıyla boy gösterecek. Lacivert-beyazlı ekip, evinde Barcelona’ya kaybettikten sonra ALBA Berlin’i yenerek yeniden bir çıkış yakalama hedefinde. Maç Misli’den canlı yayınlanacak. Türkiye’nin en yüksek oranlarını yine Misli sunuyor.

MAÇ DETAYLARI

Anadolu Efes’in mücadele edeceği ALBA Berlin ile olan müsabakası, Uber Arena’da TSİ 22.00’de başlayacak. Ligde şimdiye dek 6 maçta 3 galibiyet ve 3 yenilgi ile mücadele eden Lacivert-beyazlı ekip, son karşılaşmasında Barcelona’ya 97-88’lik skorla mağlup oldu. ALBA Berlin ise bu sezon 1 galibiyet ve 5 yenilgi ile son sırada yer alıyor. Tek galibiyetini 3. haftada LDLC Asvel karşısında 84-79’luk skorla elde eden ALBA Berlin, ardından oynadığı 3 müsabakada ise Fenerbahçe Beko, Baskonia ve Paris Basketball’a kaybetti.

TAKIMLARDAKİ EKSİKLER

Anadolu Efes’te Justus Hollatz, Shane Larkin ve Erkan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle maça katılamayacak. ALBA Berlin’de de sakatlıkları bulunan Matt Thomas ve Yanni Wetzell kesinlikle oynamayacak. Ayrıca, Khalifa Koumadje kadro dışı bırakıldı. Malte Delow ve Jonas Mattisseck’in durumları ise maç saatinde belirlenecek.

GEÇMİŞİ HATIRLATAN İSTATİSTİKLER

Anadolu Efes ile ALBA Berlin arasında oynanan 18 maçta temsilcimizin 16-2’lik karnesi bulunuyor. Anadolu Efes, ALBA Berlin’i konuk olduğu son 4 maçta ortalama 89.5 sayı baremini aştı. ALBA Berlin ise Euroleague’deki son 17 maçının 16’sında sahadan mağlup ayrıldı. Misli üyelerinin %39’u bu karşılaşmada Anadolu Efes’in galip geleceğini öngörüyor.